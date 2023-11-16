ABD hükümeti ikinci kez kapanmaktan kurtuldu

ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunuldu.

16.11.2023 09:34:020
Paylaş Tweet Paylaş
ABD hükümeti ikinci kez kapanmaktan kurtuldu

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi. Senato'da yapılan oylamada, 11 vekil tasarının aleyhinde, 87 vekil ise lehinde oy kullandı.

Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe

Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken, Senatodan geçen yeni tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunuldu.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe olacak. Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koleksiyonculuk sabretmeyi öğretti

Koleksiyonculuk sabretmeyi öğretti

Denge harmoni sağlıyor

Denge harmoni sağlıyor

Sanatla vizyonum genişledi

Sanatla vizyonum genişledi

Koşmak meditasyon hissi yaratıyor

Koşmak meditasyon hissi yaratıyor

Hayvan sevgim daha da derinleşti

Hayvan sevgim daha da derinleşti

30 lokasyon heyecanı

30 lokasyon heyecanı

Yorum Yaz