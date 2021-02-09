ABD için büyüme tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha yükseltti.

9.02.2021 10:43:000
Paylaş Tweet Paylaş
ABD için büyüme tahminlerini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs 2021 yılının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme beklentisini  de yüzde 10'dan 11'e yükseltti.

Goldman Sachs ayrıca 2021 ve 2022 yılları için GSYH büyüme  tahminlerini 0,2'şer puan artırarak sırasıyla yüzde 6,8 ve 4,5 olarak açıkladı.

Banka yeni COVID-19 yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini  1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkardı.

Fed'in ilk faiz artırımını ne zaman yapacağına yönelik beklentisini,  büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edilmesine ve Ocak ayında  işsizlik oranının beklentilerden daha büyük düşüş göstermesine bağlı olarak 2024'ün ikinci yarısından ilk yarısına çeken Goldman Sachs, "FOMC'nin varlık alımlarını azaltmaya 2021 yılının başlarında, ilk  çeyreğinde, başlamasını bekliyoruz" ifadelerini de kullandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Katar'dan 29 milyar dolarlık LNG yatırımı

Katar'dan 29 milyar dolarlık LNG yatırımı

Petrol 60 doların üzerini gördü

Petrol 60 doların üzerini gördü

Elektrikli araçlara 29 milyar dolar yatırım yapacak

Elektrikli araçlara 29 milyar dolar yatırım yapacak

Hangi teknoloji devi Türkiye'de üretime geçecek?

Hangi teknoloji devi Türkiye'de üretime geçecek?

Otomotivde 10 yılın en iyi Ocak ayı

Otomotivde 10 yılın en iyi Ocak ayı

Elektrikli otonun ÖTV'sinde şok artış!

Elektrikli otonun ÖTV'sinde şok artış!

Yorum Yaz