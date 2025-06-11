ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından pozitif seyir izliyor.

11.06.2025 17:02:320
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ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Yatırımcıların odağında olan bu gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, ABD'de endeks vadeli kontratlar ve Avrupa borsaları pozitif seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0,3, S&P 500 vadelileri yüzde 0,4, Nasdaq 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3, İtalya'da MIB endeksi yüzde 0,2, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Ons altında kazançlar yüzde 0,8'in üzerine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 99 düzeyinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,1470 seviyesine çıktı.

Analistler, anlaşmayla piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi. Öngörülerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade eden analistler, ekonomik göstergelerin yakından takip edileceğini bildirdi.

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