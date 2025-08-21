ABD işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde seyretti

ABD'de 17 Ağustos haftasına ilişkin ilk işsizlik maaşı başvuruları 235 bin kişi ile beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa 230 bin seviyesinde bir başvuru beklerken, önceki haftanın verisi ise 224 binden 224 bin kişiye revize edildi.

Devam eden işsizlik başvuruları da artış kaydetti. 10 Ağustos haftasında 1 milyon 972 bin kişiye yükselen veri, önceki dönemde 1 milyon 953 bin olarak açıklanmış, daha sonra 1 milyon 942 bin seviyesine revize edilmişti. Bu, istihdamın korunmasında bir miktar zayıflama olduğunu gösteriyor.

Ayrıca 4 haftalık ortalama işsizlik başvuruları 226.250 kişiye yükselerek, önceki dönemdeki 221.750 seviyesinden belirgin şekilde ayrıştı. Bu veri, geçici dalgalanmaların etkisini azaltarak işgücü piyasasının eğilimini göstermesi açısından dikkatle izleniyor.

Son açıklamalar, ABD iş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Bu durum, Fed’in Eylül ayı toplantısına yaklaşılırken faiz indirimine yönelik piyasa beklentilerini destekleyebilir.