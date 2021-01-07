ABD Kongresi onayladı: Joe Biden yeni ABD Başkanı

ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

7.01.2021 12:38:000
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ABD Kongresi onayladı: Joe Biden yeni ABD Başkanı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen başkan oldu.

Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla oturuma ara verilmişti.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada devir teslime ilişkin "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.

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