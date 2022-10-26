ABD Senatosu'ndan FED'e faiz artırımı uyarısı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı, Fed Başkanı'na faiz artırımları ve enflasyon konularında uyarılarda bulunan bir mektup gönderdi.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, Fed'in enflasyonla mücadele ederken, maksimum istihdamı sağlama sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, faiz artırımlarına ilişkin uyardı.

Brown, Fed'in 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Fed Başkanı Powell'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Söz konusu mektupta Brown, para politikası araçlarının arz yetişene kadar talebi sınırlayıp enflasyonu düşürmesinin zaman aldığını kaydederek, işçi sınıfının bu zamanının olmadığını aktardı.

J.P. Morgan Asset Management'ın Küresel Başstratejisti David Kelly'nin "Fed'in hatalarının uzun tarihinde, genel bir hata göze çarpıyor. Çok uzun süre bekleyip sonra çok fazla şey yapma eğiliminde olmaları" sözünü anımsatan Brown, "Özellikle Fed'in eylemleri itici güçleri ele almadığında, kısa vadeli gelişmelerimizi ve güçlü iş gücü piyasamızı, enflasyonu düşürmek için agresif parasal eylemlerin sonuçları altında ezdirmekten kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Brown, halihazırda enflasyonun baskısını hisseden çalışan Amerikalılar için iş kayıplarının, durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, milyonlarca Amerikalının geçim kaynaklarının riske atılamayacağını kaydetti. Sherrod Brown, "Maksimum istihdamı teşvik etme sorumluluğunuzu unutmamanızı ve bir sonraki FOMC toplantısında alacağınız kararların ikili hedefe bağlılığınızı yansıtmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadele etmenin Fed'in görevi olduğunu vurgulayan Brown, ancak bankanın aynı zamanda tam istihdamı sağlama sorumluluğunu da gözden kaçırmaması gerektiğini aktardı. Brown, enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmenin, "ABD ekonomisine güç veren işçileri" korumak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İş gücü piyasasının şimdilik nispeten istikrarlı bir seyir izlediğini, ancak açık iş sayısının azaldığının ve işsizlik başvurularının arttığının görülmeye başlandığını belirten Brown, çalışanların geçim kaynakları riske atılmadan enflasyonun temel nedenlerinin ele alınmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.