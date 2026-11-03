TÜİK 2026 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,77 arttı, aylık %2,58 arttı

3.11.2026 10:01:220
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TÜİK 2026 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %29,77 arttı, aylık %2,58 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,23 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,73 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,73 artış, ulaştırmada %36,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,24 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,50 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,50 artış, ulaştırmada %2,02 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,84 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu. 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %28,46 arttı, aylık %2,00 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,45 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2026

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,65 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %29,04 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %35,12 artış, imalatta %29,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,07 artış ve su temininde %28,91 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %28,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında %23,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında %25,12 artış, enerjide %33,42 artış ve sermaye mallarında %21,24 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,79 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,00 artış, imalatta %1,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,80 azalış ve su temininde %1,73 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,00 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,74 artış, enerjide %1,33 artış ve sermaye mallarında %0,92 artış olarak gerçekleşti.

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