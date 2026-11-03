Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı: İşte konut ve iş yerleri için yeni kira artış hesaplaması

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kasım ayı kira zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58 yıllık bazda yüzde 29,77 oldu. Buna göre, kasım ayı kira artış oranı ise yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Kasım 2026 kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu. Kasım ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?

Ekim 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek kira artış tavanı yüzde 31,49 olmuştu. Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak zam tavanı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira artışında yasal zam tavanı, Türk Borçlar Kanunu (TBK m. 344) gereğince açıklanan enflasyon verilerindeki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirlenir. Konut kiralarındaki yüzde 25'lik geçici tavan sınırı uygulaması kalktığı için hem konut hem de iş yeri kiralarında bu tavan oran geçerlidir.

Kira zam oranı örnek hesaplama

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeli ile TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması çarpılarak yeni kira tutarı belirlenir.

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2026

Kira Artış Oranı: %31,23

Kira Artış Tutarı: 9.369,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.369,00 TL