Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Kasım 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,9700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,0040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 67,1210'dan işlem görüyor.

ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve yapay zeka harcamalarına ilişkin şüphelerin devam etmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 302 liradan işlem görüyor.

Gram altın dünü önceki kapanışına göre yüzde 1,86 artışla 6 bin 338 liradan tamamladı. Güne satıc��lı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 377 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 322 liradan satılıyor.

Riskli varlıklarda yaşanan değer kayıpları ve Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkileriyle oluşan likidite ihtiyacı ve merkez bankalarına yönelik şahin tahminler altını baskılamaya devam ediyor.

Dün tepki alımlarıyla yükselen altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,6 azalışla 3 bin 922 dolardan alıcı buluyor.