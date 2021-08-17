ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi: "Seviye 4: Seyahat Etmeyin"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün güncellenen uluslararası seyahat uyarı notlarına göre, Türkiye'nin koronavirüs tehlike seviyesini "Seviye 4: Çok Yüksek" olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı da uyarı düzeyini "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" şeklinde değiştirdi.

ABD'nin Türkiye'den gelen yolculara yönelik herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.

CDC 4. seviye uyarısını yüksek koronavirüs riskine sahip ve tamamen aşılanmış kişiler haricindekilerin seyahat etmelerinin tavsiye edilmediği ülkeleri nitelemek için kullanıyor.

CDC Hindistan'ın durumunda ise güncelleme yaparak ülkeyi vaka sayılarının orta seviyede olduğuna işaret eden ikinci seviye ülkeler listesine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden 30 Nisan'da Hindistan'a seyahat edilmesine yönelik yeni kısıtlamalar getirmiş son 14 gün içerisinde Hindistan'da bulunmuş yolcuların ABD'ye girmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Hindistan'ın yanı sıra ABD şu anda vatandaşı olmayan ve son 14 gün içerisinde İngiltere, aralarında sınır kontrolü olmayan Schengen alanında bulunan 26 Avrupa ülkesi, Çin, Güney Afrika, İran ve Brezilya'da bulunan yolcuların ülkeye girmesine izin vermiyor.