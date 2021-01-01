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POPÜLER YAZILAR:
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?
Haftanın son işlem günü öncesi bilinmesi gerekenler neler?
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?
Anadolu Sigorta’da WorkupAStart Girişim Hızlandırma Programı
Dikili-Midilli arası 30 dakika
BIST 100
10542,09
%-0,94
En Düşük
10540,93
En Yüksek
10682,31
DOLAR
40,56
%-0,02
Alış
40,5593
Satış
40,5693
En Yüksek
40,6167
EURO
47,13
%-1,02
Alış
47,1245
Satış
47,1400
En Yüksek
47,7944
EUR/USD
1,16
%-1,14
Alış
1,1608
Satış
1,1609
En Yüksek
1,1771
ALTIN
4322,31
%-0,69
Alış
4322,05
Satış
4322,56
En Yüksek
4362,35
BIST 100
10542,09
%-0,94
En Düşük
10540,93
En Yüksek
10682,31
DOLAR
40,56
%-0,02
Alış
40,5593
Satış
40,5693
En Yüksek
40,6167
EURO
47,13
%-1,02
Alış
47,1245
Satış
47,1400
En Yüksek
47,7944
EUR/USD
1,16
%-1,14
Alış
1,1608
Satış
1,1609
En Yüksek
1,1771
ALTIN
4322,31
%-0,69
Alış
4322,05
Satış
4322,56
En Yüksek
4362,35
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Gündem
Diplomasi
Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Sektörler
Turizm
Teknoloji
Perakende
Otomotiv
Gıda
Enerji
Diğer Sektörler
Emlak
Uluslararası Ekonomi Zirvesi
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ABD ve AB ticaret anlaşmasında anlaştı