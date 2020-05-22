ABD ve Çin arasında 'Hong Kong' gerilimi

Pekin yetkileri Cuma günü Çin'in Ulusal Halk Kongresi’nde sorun yaratmaya çalışanlara karşı "savunmasız duruşu" sona erdirme sözü verirken, demokrasi yanlıları Çin’deki kapsamlı ulusal güvenlik mevzuatına karşı protesto çağrısında bulundu.

South China Morning Post'un anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde Çinli, yasa yapıcıların Hong Kong’da ‘vatana ihanet, ayrılıkçı eylemler,isyana teşvik ve hükümeti devirme eylemlerine yönelik yaptırımları içeren yasanın tamamlanmasını görüştüğü bildirildi.

Ardından Çin'in Ulusal Halk Kongresi de detaylandırmadan bu planı teyit etti.

Ulusal güvenlik mevzuatına yönelik duyuru Hong Kong'daki protestocuları harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong'daki protestoların ve demokratik hareketlerin bastırılmasına yönelik planın çok sert bir şekilde cevaplanacağını bildirdi.

Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, " Şu an ne olduğunu kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Olası Çin hamlesi çok güçlü bir cevap bulacaktır" dedi.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Küresel piyasalar da ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.