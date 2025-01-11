ABD yeni yaptırımlar açıkladı, Rus şirketleri 'etkilenmeyiz' dedi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatı hedef alınarak yaptırımların yoğunlaştırıldığını açıkladı. Rus şirketleri ise yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini söyledi.

ABD yönetimi, Rusya'nın büyük petrol üreticilerinden Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ı, 180'den fazla gemiyi, çok sayıda petrol tüccarını, petrol sahası hizmet sağlayıcısını ve enerji yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilen ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, ülkenin iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı bilgisi verildi. İngiltere'nin de Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ı yaptırıma tabi tuttuğu bildirildi.

"Gölge filo" olarak adlandırılan, Rus petrolünü taşıyan ve şeffaf olmayan ticaret yapan gemilerin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, çoğunluğu "gölge filo"nun parçası olan petrol tankerleri ile Rusya merkezli filo operatörlerine ait petrol tankerleri dahil toplam 183 geminin yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Rusya merkezli denizcilik alanında faaliyet gösteren iki sigorta sağlayıcısı, Ingosstrakh Insurance Company ve Alfastrakhovanie Group'a da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Rusya merkezli 30'dan fazla petrol sahası hizmet sağlayıcısının da yaptırım listesine alındığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Rusya'nın petrol üreticilerinin üst yöneticileri dahil olmak üzere önde gelen çok sayıda Rus enerji yetkilisi ve yöneticisinin yaptırımlara tabi tutulduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "acımasız ve yasa dışı" savaşı finanse etmek için kullandığı en önemli gelir kaynağına karşı kapsamlı önlemler aldığını belirtti. Yellen, "Bugünkü eylemlerle, Rusya'nın petrol ihracatını desteklemek için nakliye ve finansal kolaylaştırma dahil olmak üzere Rusya'nın petrol ticaretiyle ilişkili yaptırım riskini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) aktif üretimi ve ihracatıyla uğraşanlar dahil olmak üzere yaklaşık 80 kuruluş ve kişiye yaptırım uygulandığı bildirildi.

Rusya'nın petrol üretim kapasitesini genişletmeye çalışanların, ABD'nin yaptırım uyguladığı Arctic LNG 2 projesine destek sağlayanların, Rusya'nın metal ve madencilik sektöründe yer alanların ve Rosatom'un üst düzey yetkililerinin yaptırım uygulananlar arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD'nin hedefindeki yeni Rus şirketleri yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini açıkladı

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rus petrol şirketi Gazprom Neft ve sigorta şirketi Ingosstrakh, yaptırımların şirketlerin faaliyetini etkilemeyeceğini bildirdi. Gazprom Neft'ten ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırımlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şirketin faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Şirketin olası yaptırımlara 2022'den bu yana hazırlık yaptığına işaret edilen açıklamada, "Şirket halihazırda 2022'den bu yana tek taraflı dış yaptırımlara maruz kalıyordu, bu nedenle operasyonel süreçlerde birçok kısıtlama zaten dikkate alınmıştır" denildi. Yaptırımların "haksız, gayri meşru ve serbest rekabet ilkelerine aykırı" olduğu vurgulandı.

Rusya'nın en büyük sigorta şirketlerinden İngosstrah'ın da Rus haber ajansı TASS'ta yer alan açıklamasında, "İngosstrah normal bir şekilde çalışmaya devam ederken, müşterilerine ve ortaklarına karşı tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'daki bilgi ve analiz merkezi InfoTEK'ten Enerji Uzmanı Aleksandr Frolov, ABD'nin yeni yaptırımlarının piyasada endişe yarattığını ancak şok etkisi sağlamadığını kaydetti. Frolov, "Piyasaya bakılırsa, şirketlerimiz yeni kısıtlamalarla başa çıkmayı başaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom Neft ve Surgutneftegas, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip. Petrol fiyatları, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.