ABD yönetimi TSMC ve Micron'dan hisse almayacak

ABD’li bir yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre; Intel Corp.’a ortaklık için görüşmelere devam eden Trump yönetimi, ABD’deki yatırımlarını artıran Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve Micron Technology Inc. gibi çip üreticilerinden hisse satın almayı düşünmüyor.

Yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, ABD’deki yatırım taahhütlerini artıran şirketlerin, Chips Act gibi finansman karşılığında hisse sunmaya zorlanmayacağını belirtti. Micron, ABD’ye 200 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verirken, TSMC ise 100 milyar dolarlık ek yatırım yapma vaadinde bulunmuştu.

Öte yandan teknoloji haberleri yapan The Information’a göre Nvidia Corp., Samsung Electronics Co. ve Amkor Technology Inc. dahil olmak üzere bileşen tedarikçilerine H20 yapay zeka çipi ile ilgili üretimi durdurma talimatı verdi.

Haberde, Pekin yönetiminin yerel şirketlere Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış H20 çipinin kullanımından kaçınmaları çağrısında bulunmasının ardından Nvidia’nın bu talimatı bu hafta verdiği ifade edildi. Üretimin durdurulması, Huawei Technologies Co. ve Cambricon Technologies Corp. gibi şirketlerin güçlü çipleriyle rekabet eden Nvidia’nın en son teknoloji yapay zeka hızlandırıcılarının daha düşük güçlü versiyonu olan H20’ye olan talebi olumsuz etkileyebilir.

Nvidia ve Advanced Micro Devices Inc., ilgili gelirlerin %15’ini ABD hükümetine verme şartıyla, Çin’e düşük kaliteli yapay zeka çip satışlarını yeniden başlatmak için Washington’un onayını aldı. Ancak Çinli müşterileri, dünya çapında bir yerli endüstri kurmak ve ülkeyi ABD teknolojisinden kurtarmak gibi daha geniş bir hedefin parçası olarak, yerli çipleri kullanmaya zorlanıyor.