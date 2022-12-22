ABD'de ekonomik durgunluğa en dayanıklı 10 meslek

Payscale’den dikkat çeken rapor...

22.12.2022 21:52:320
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ABD'de ekonomik durgunluğa en dayanıklı 10 meslek

Payscale’in ABD'ye ilişkin bir raporuna göre hiçbir iş ekonomik ters rüzgarlardan tamamen muaf olmasa da, 2023′teki potansiyel bir ekonomik gerileme sırasında belirli rollerin diğerlerinden daha iyi durumda olması bekleniyor .

Payscale sıralamayı belirlemek için 1,1 milyondan fazla ABD’li işçinin maaş verilerinin yanı sıra Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan düzinelerce meslek için işe alma ve işten ayrılma oranların incelemiş.

Payscale’den sorumlu başkan yardımcısı Lexi Clarke, bu işlerin, esas olarak son 12 aydaki çift haneli ücret artışları nedeniyle “durgunluktan etkilenmez” olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

Clarke, işgücü kıtlığı ve artan rekabet nedeniyle şirketlerin bu rolleri doldurmak için daha fazla harcama yaptığını söylüyor. 2023′te bir durgunluk yaşansa bile bu işlerin “yüksek talep olmaya devam edeceğini” tahmin ediyor.

Liste, pandemi sonrası temel hizmet işleri ve ofis rollerinin bir karışımını içeriyor; garsonlar en üst sırayı alıyor.

Clarke, bunun nedeninin restoranların iş gücünü yenilemek için hâlâ mücadele etmesi olduğunu söylüyor. Listeye göre ABD'de 2023 yılında olası bir durgunluğa karşı en dayanıklı 10 meslek

1-Garson/Servis Elemanı

Gıda ve Konaklama, COVID-19 salgını sırasında en çok etkilenen sektörlerden biriydi ve restoranların toparlanması kolay olmadı. Hizmet pozisyonlarında bulunan birçok kişi başka sektörlerde iş bulmak zorunda kaldı ve çoğu geri dönmedi. Bu nedenle ABD'de bu mesleklerde maaşlar yükselmiş.

2-Bankacı

3-Reklam kampanyalarını düzenleyen medya direktörleri

4-Acil Durum görevlileri (Polis, itfaiye, ambulans)

Acil durum görevlileri, çağrıları yanıtla ve acil durum müdahale ekiplerini yönlendirir. Bu meslek özellikle pandemi sonrası yükselişte.

5-Satış danışmanı

6-Mikrobiyolog

COVID-19 salgınının dünyayı değiştiren etkisi göz önüne alındığında, mikrobiyologlar ABD'de maaşları en hızlı artan işler listesinde yer almış.

7-Pazarlama ve iş geliştirme direktörleri

8-Liman işçisi

9-EKG teknisyeni

10-Kurulum teknisyeni

Kurulum teknisyenliği, hem özel konutlarda hem de ticari binalarda sistem ve cihazların kurulumunu gerçekleştiren servis elemanlarını ifade eden geniş bir iş kolu.

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