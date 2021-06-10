ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de Mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

10.06.2021 16:08:000
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ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5, aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı. Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Mayıs'ta gıda ve enerji hariç TÜFE’de ise yıllık yüzde 3,5 oranında yükseliş gerçekleşmesi bekleniyordu. Bloomberg Economics yıllık TÜFE artışının yüzde 5 ile Ağustos 2008’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etmesini bekliyordu. Nisan ayında ise TÜFE’de piyasa beklentisinin üzerinde yıllık yüzde 4,2, aylık yüzde 0,8 artış yaşanmıştı.

Citigroup’un ABD için hesapladığı enflasyon sürpriz endeksi Mayıs ayında 70,71 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyordu. Bu da piyasa beklentisine oranla enflasyonun ne kadar yüksek geldiğine işaret ediyor.

Fed’in 15-16 Haziran’da gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde açıklanan son önemli veri de ABD enflasyonu oldu.

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