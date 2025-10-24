ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD’de Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %3,0 artarak piyasa beklentisi olan %3,1’in altında kaldı. Çekirdek enflasyon da %3,0 ile beklentinin gerisinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD’de Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,0 arttı.

Beklentiler, aylık %0,4 ve yıllık %3,1 artış yönündeydi. Böylece enflasyon oranı piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE, aylık %0,2, yıllık ise %3,0 artarak, sırasıyla %0,3 ve %3,1’lik piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Verilerin açıklanmasının ardından analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini belirtiyor.

