ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı. ABD'de enflasyon Ocak ayında tahminleri aştı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 oldu.

Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.