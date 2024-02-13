ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

13.02.2024 17:03:130
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı. ABD'de enflasyon Ocak ayında tahminleri aştı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 oldu.

Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı

CEO Profil araştırması: CEO’ların ikinci yarı umudu

CEO Profil araştırması: CEO’ların ikinci yarı umudu

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Capital yazarı ünlü iş insanı kaza geçirdi

Capital yazarı ünlü iş insanı kaza geçirdi

İstanbul, yabancı turist sayısıyla rekor kırdı

İstanbul, yabancı turist sayısıyla rekor kırdı

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2023'te geriledi

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2023'te geriledi

Yorum Yaz