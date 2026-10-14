ABD'de enflasyon Eylül'de hızlandı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 yükseldi.

Bu dönemde TÜFE aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,7 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,6 olması yönündeydi.

Bu dönemde mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu körükledi

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Benzin endeksi yıllık bazda da yüzde 34,2 arttı.

Enerji endeksi, ağustostaki yüzde 2,1'lik artışın ardından eylülde aylık bazda yüzde 5,2 yükseldi. Endeksteki yıllık artış yüzde 20,4 oldu.

Barınma endeksi, ağustostaki yüzde 0,3'lük artışın ardından eylülde aylık yüzde 0,4 yükseldi. Endeks yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Gıda endeksi de eylülde aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetmişti.