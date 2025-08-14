ABD'de işsizlik başvuruları açıklandı

ABD'de işsizlik başvurularına ilişkin son veriler, işgücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne işaret ediyor. Açıklanan rakamlara göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 224 bin kişi olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki haftanın 226 bin kişilik başvuru sayısının altında gerçekleşti. Önceki dönemin 226 bin olan verisi ise 227 bin kişiye revize edildi.

Devam eden işsizlik başvuruları da beklentilerin altında bir düşüş yaşadı. Bir önceki haftanın 1 milyon 974 bin olan başvuru sayısı, bu hafta 1 milyon 953 bin kişiye geriledi. Önceki döneme ait 1 milyon 974 bin olan veri ise 1 milyon 968 bin kişiye revize edildi.

Dört haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise, bir önceki haftanın 220.75 bin seviyesinden 221.75 bine hafif bir yükseliş gösterdi.

Bu veriler, ABD ekonomisindeki işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu ve işini kaybedenlerin sayısının azaldığını gösteriyor. Analistler, bu durumun Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) para politikası kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.