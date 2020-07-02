ABD'de istihdam haziranda tahminleri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 4.8 milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken işsizlik oranı yüzde 11.1'e geriledi.

2.07.2020 17:19:000
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ABD'de istihdam haziranda tahminleri aştı

ABD'de artan koronavirüs vakalarına rağmen ekonominin açılmasının etkisiyle tarım dışı istihdam haziran ayında 4.8 milyonla tahminlerin çok üzerinde arttı. Artan istihdam sonrası işsizlik oranı da yüzde 13.3'ten yüzde 11.1'e geriledi.

ABD işsizlik maaşı başvuruları 55 bin kişi azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Haziran haftasında 55 bin kişi azaldı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Haziran haftasında 55 bin kişi azalarak, 1 milyon 482 bin kişiden, 1 milyon 427 bin kişiye geriledi.

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