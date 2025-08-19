ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

ABD'de konut başlangıçları Temmuz ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

19.08.2025 15:55:470
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de konut başlangıçları artış gösterdi

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 5,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 1 milyon 428 bin oldu.

Piyasa beklentisi, yapımına başlanan yeni konut sayısının 1 milyon 290 bin olması yönündeydi.

Söz konusu veri, haziranda aylık yüzde 5,9 artışla 1 milyon 358 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay yıllık bazda da yüzde 12,9 yükseldi.

- İnşaat izinleri geriledi

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise temmuzda aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 354 bine indi.

Beklenti, bu dönemde 1 milyon 390 bin inşaat izni verildiği yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, haziranda da aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 393 bine gerilemişti.

İnşaat izni sayısı geçen ay yıllık bazda ise yüzde 5,7 düştü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine, iki ihalede 141,9 milyar lira borçlandı

Hazine, iki ihalede 141,9 milyar lira borçlandı

Shein, Hong Kong'da halka arzı kolaylaştırmak için Çin'e geri dönmeyi düşünüyor

Shein, Hong Kong'da halka arzı kolaylaştırmak için Çin'e geri dönmeyi düşünüyor

Xiaomi ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Xiaomi ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

UBS'ten altın fiyatında yukarı yönlü tahmin

UBS'ten altın fiyatında yukarı yönlü tahmin

Cevdet Yılmaz’dan istihdam ve büyüme değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz’dan istihdam ve büyüme değerlendirmesi

Fon yatırımlarının portföy değerinde güçlü büyüme

Fon yatırımlarının portföy değerinde güçlü büyüme

Yorum Yaz