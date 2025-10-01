ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.

1.10.2025 16:49:390
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de özel sektör istihdamı geçen ay azaldı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında 32 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentileri özel sektör istihdamının bu dönemde 52 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamına ilişkin ağustos ayı verisi de 54 bin kişilik artıştan 3 bin kişilik azalışa revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 40 bin ve orta ölçekli işletmelerde 20 bin azalırken büyük ölçekli işletmelerde 33 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, hizmet sektöründe 28 bin, üretim sektöründe 3 bin kişilik azalış kaydetti.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylülde yıllık ücret yüzde 4,5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekte görülen güçlü ekonomik büyümeye rağmen bu ay açıklanan verilerin ABD’li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandığına dair iş gücü piyasasındaki gözlemleri doğruladığını ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

ABD’de hükümet krizi Fed’in kararlarını zora sokabilir

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında beklentilere paralel arttı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2025)

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Akbank'ta üst düzey atamalar gerçekleşti

Coca Cola İçecek 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Coca Cola İçecek 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Yorum Yaz