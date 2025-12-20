Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda önceki 2 yılda kaydedilen düşüş, bu yılın 11 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-kasım döneminde 693,1 milyar yuan (98,4 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 azaldı. Yatırımlar kasım ayında yıllık yüzde 26,1 artış kaydederken bu, ilk 10 aydaki 10,3'lük düşüşü kısmen yavaşlattı. 11 ayda imalat sektörüne yapılan yatırımlar 171,7 milyar yuan (24,3 milyar dolar), hizmetler sektörüne 506,2 milyar yuan (71,8 milyar dolar) oldu.

Yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı belirtildi. Buna göre, yatırımlar, e-ticaret sektöründe yüzde 127, tıbbi donanım ve makine imalatında yüzde 46,5, uzay ve havacılık donanımları imalatında yüzde 41,9 arttı.

Yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken ülke bazında İsviçre'den gelen yatırımların yüzde 67, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yüzde 47,6 ve İngiltere'den gelen yatırımların yüzde 19,3 arttığı ifade edildi. Çin'de 11 ayda yabancı yatırımla 61 bin 207 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı.

- Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin, Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yol açtığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.