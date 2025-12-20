Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (12-19 Aralık)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, altının gram fiyatı yüzde 0,12 ve dolar/TL yüzde 0,27 avro/TL yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.250,46 puanı ve en yüksek 11.470,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üzerinde 11.341,90 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,12 artışla 5 bin 958 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,12 yükselişle 40 bin 169 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 968 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,11 artarak 9 bin 979 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 artarak 42,8080 liraya, avro ise yüzde 0,28 yükselerek 50,2310 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,82, emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,76 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

