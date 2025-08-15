ABD’de perakende satışlar Temmuz'da beklentinin altında arttı

ABD’de perakende satışlar temmuzda aylık %0,5 artarak 726,3 milyar dolara ulaştı; artış oranı piyasa beklentisi olan %0,6’nın gerisinde kaldı.

ABD'de perakende satışlar temmuzda yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artışla 726,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,6 artması yönündeydi. Perakende satışlar, haziranda yüzde 0,9 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda da yüzde 3,9 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en yüksek artış motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı bayilerde gerçekleşti.

Mobilya mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, mağaza dışı perakendeciler, benzin istasyonları, giyim mağazaları, marketler, genel mal mağazaları ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda da artış görüldü.

Buna karşın çeşitli mağaza perakendecileri, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, elektronik mağazaları ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mekanlardaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

