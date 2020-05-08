ABD'de rekor işsizlik: Nisan'da 20,5 milyon kişi işini kaybetti!

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 20.5 milyon azalırken, işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi.

8.05.2020 16:07:000
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ABD'de rekor işsizlik: Nisan'da 20,5 milyon kişi işini kaybetti!

ABD'de tarım dışı istihdam koronavirüs pandemisi nedeniyle tarihi düşük seviyelere geriledi, Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Nisan'da 20.5 milyon azalırken işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. İstihdam böylece 1939'a kadar giden veri setinin en hızlı düşüşünü kaydetti.

Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 7.9 ile beklentilerin üzerinde arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 62.7'den yüzde 60.2'ye geriledi.

Çarşamba günü açıklanan veriye göre ülkede ADP özel sektör istihdamı da 20.2 milyon azalarak tarihi düşüş kaydetmişti.

İstihdamdaki bu tarihi düşüşler, koronavirüs salgınının ekonomide ne kadar büyük tahribat yarattığını ortaya koyuyor. Virüs salgını öncesi işsizlik oranı yüzde 3.5 civarında seyrediyordu.

Bu arada Mart ayı tarım dışı istihdam verisi de 701 bin düşüşten 870 bin düşüşe revize edildi.

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