ABD’de siyasi reklamlara yeniden başlıyor

Google, ABD başkanlık seçimi öncesinde durdurduğu siyasi reklamlara yeniden başlayacağını açıkladı.

23.02.2021 14:48:000
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ABD’de siyasi reklamlara yeniden başlıyor

Google, ABD’de Ocak ayında Kongre binası saldırısıyla yaşanan  şiddet olaylarının ardından durdurduğu siyasi reklamları 24 Şubat’tan itibaren kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre  binasına saldırarak Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin  onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı.

Joe Biden’ın 20 Ocak’taki  yemin töreni öncesinde istihbarat birimleri yeni şiddet olayları  yaşanabileceği uyarısında bulunmuş, başkentte ve Kongre civarında  yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

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