ABD’de siyasi reklamlara yeniden başlıyor

Google, ABD başkanlık seçimi öncesinde durdurduğu siyasi reklamlara yeniden başlayacağını açıkladı.
Google, ABD’de Ocak ayında Kongre binası saldırısıyla yaşanan şiddet olaylarının ardından durdurduğu siyasi reklamları 24 Şubat’tan itibaren kabul etmeye başlayacağını açıkladı.
Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasına saldırarak Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı.
Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde istihbarat birimleri yeni şiddet olayları yaşanabileceği uyarısında bulunmuş, başkentte ve Kongre civarında yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.