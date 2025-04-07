ABD'de Trump'ı destekleyen milyarder: Tarifeler askıya alınsın

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri arasında yer alan milyarder Bill Ackman, karşılıklı tarifelerin 90 günlüğüne askıya alınması için yönetime çağrı yaptı.

7.04.2025 16:37:520
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de Trump'ı destekleyen milyarder: Tarifeler askıya alınsın

Bill Ackman, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Başkanımıza ve bugüne kadar başardıklarına büyük saygı duyuyorum ancak onun yanılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle 9 Nisan'da, bize uygulanan tarifenin çok üzerinde tüm dünyaya karşı gümrük tarifelerini başlatmanın bir hata olduğuna inandığımı yüksek sesle ve net bir şekilde ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülkelerin ABD'deki istihdam ve ekonomik büyüme pahasına kendi sanayilerini koruyarak ülkesinden faydalandığını savunan Ackman, "büyük, orantısız" tarife uygulama ve "dünyaya karşı ekonomi savaşı başlatmanın" yatırım yapılacak bir pazar olarak ABD'ye olan güveni "yok edebileceği" uyarısında bulundu.

Trump'ı 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifeleri 90 günlüğüne askıya almaya davet eden Ackman, "Alternatif olarak, kendi kendimize tetiklediğimiz ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz ve toparlanmaya başlamalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Ackman, Trump'ın iş dünyası liderlerinin "güvenini kaybetmeye başladığını" ve tarifelerin ABD ve Trump'ı destekleyen milyonlarca vatandaş için "olumsuz sonuçlar" doğuracağını kaydederek "Oy verdiğimiz şey bu değil." ifadelerini kullandı.

Fon yönetim şirketi "Pershing Square Capital Management'ın" kurucusu Ackman, Temmuz 2024'te, daha önce eski Başkan Joe Biden'ın bağışçılarından biri olmasına rağmen Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa günü yükselişle tamamladı: 7 Nisan gün sonu

Borsa günü yükselişle tamamladı: 7 Nisan gün sonu

Beyaz Saray 90 gün iddiasını yalanladı

Beyaz Saray 90 gün iddiasını yalanladı

Uzmanlardan borsa ve kripto para yatırımcılarına 'panik yapmayın' uyarısı

Uzmanlardan borsa ve kripto para yatırımcılarına 'panik yapmayın' uyarısı

Trump'a milyarder komşu geliyor

Trump'a milyarder komşu geliyor

Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı

Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı

Merkez Bankası rezervleri 156,5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 156,5 milyar dolar oldu

Yorum Yaz