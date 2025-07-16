ABD'de tüketici fiyatları hızlandı: Enflasyon yıllık yüzde 2,7 oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

16.07.2025 10:18:550
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de tüketici fiyatları hızlandı: Enflasyon yıllık yüzde 2,7 oldu

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetmişti. TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile şubat ayından bu yana en yüksek seviyede arttı. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,6 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olmuştu.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma maliyetleri, haziranda aylık yüzde 0,2 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,8 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 arttı. Enerji maliyetleri ise haziranda aylık bazda yüzde 0,9 yükselirken, yıllık bazda yüzde 0,8 düştü.

Çekirdek enflasyon beklentilerin altında geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Temmuz 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri tamamlandı, miktar 11.702 TL'ye yükselecek

Temmuz 'Evde Bakım Yardımı' ödemeleri tamamlandı, miktar 11.702 TL'ye yükselecek

TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Dünyada sayılı ülkelerden biri: Türkiye kendi İpek Böceği yumurtasını üretiyor

Dünyada sayılı ülkelerden biri: Türkiye kendi İpek Böceği yumurtasını üretiyor

Altının ons fiyatı için bir tahmin

Altının ons fiyatı için bir tahmin

Tüketiciyi korumak için adım: İndirimli ürünlerde fiyat geçmişi şartı geldi

Tüketiciyi korumak için adım: İndirimli ürünlerde fiyat geçmişi şartı geldi

Yorum Yaz