ABD’de tüketici güveni Eylül ayında son 5 ayın en düşük seviyesine indi

ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde 94,2’ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, nisandan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,6 puan azalarak 94,2 değerine indi. Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 96 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ağustos ayı verisi 97,4'ten 97,8 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eylülde 7 puan azalışla 125,4'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 1,3 puan azalarak 73,4'e indi. Endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin eylülde nisan ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Tüketicilerin iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin son aylara göre çok daha az olumlu olduğuna işaret eden Guichard, mevcut iş olanaklarına ilişkin değerlendirmelerin üst üste dokuzuncu ayda düşmesinin iş ilanlarındaki düşüşle tutarlı olduğunu kaydetti.

