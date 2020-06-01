ABD'deki protestolar altını yükseltiyor

Altın fiyatları, ABD'nin bazı kentlerindeki protesto gösterilerimin virüsün tekrar yayılacağına ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayacağına ilişkin endişelerle birlikte yükselirken, dolar geri çekildi.

ABD'nin birçok kentinde, Minneapolis'te beyaz bir polis memurunun silahsız bir siyahi sivilin boğazına dizini 8 dakikadan daha fazla bastırmak suretiyle ölümüne yol açması sonrası şiddet olayları patlak verdi. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, protestolar için, sık sık muhafazakarların eleştirilerine konu olan ve gevşek bir yapılanmaya sahip sol bir hareket olan Antifa'yı suçladı ve bu grubu terörist olarak ilan edeceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki gerilim de altını desteklemeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Pazar ggünü yaptığı değerlendirmede, Çin'in Hong Kong'un bağımsızlığını kısıtlamaya yönelik bir yasayı onaylama yönünde adım atması ile birlikte, ABD'nin şimdi Hong Kong'a anakara Çin'den daha olumlu davranması için bir temeli olmadığını söyledi.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0.7 yükseldikten sonra yüzde 0.7 değer kazanarak Londra saati ile 07:29'da ons başına 1,742.72 dolara çıktı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 2.8 yükselirken, platin yüzde 1.1 ve paladyum yüzde 1.2 değer kazandı.