AB'de perakende satışlar nisanda geriledi

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 3,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,9 artış gösterdi.

AB'de de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azalırken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,4 yükseldi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 4,3 ile Portekiz'de, yüzde 3,8 ile Letonya'da ve yüzde 3,7 ile Litvanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 10,4 ile Slovenya'da, yüzde 8,6 ile Danimarka’da ve yüzde 6 ile Fransa'da belirlendi. AA