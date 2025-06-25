AB'de yeni otomobil satışları mayısta yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, satışların mayısta yükseldiği görüldü.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 926 bin 582'ye ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,6 yükselerek 926 bin 582 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,1'i hibrit, yüzde 28,5'i benzinli, yüzde 15,4'ü elektrikli, yüzde 9,4'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 3,4'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları mayısta yıllık bazda yüzde 25 artarak 142 bin 776'ya ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 58,9 oldu.

Yeni otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 18,6, Almanya'da yüzde 1,2 artarken, Fransa'da yüzde 12,3, İtalya'da yüzde 0,1 geriledi.

Ocak-mayıs döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 azalarak 4 milyon 566 bin 970'e geriledi.

Otomotiv üreticilerine göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 263 bin 787 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 150 bin 310 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu, 102 bin 39 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 76 bin 407 ile dördüncü oldu.