AB'den 100 milyar Euro'luk destek programına onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyarEuro'luk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

19.05.2020 15:39:000
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AB'den 100 milyar Euro'luk destek programına onay

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre, üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam  25 milyar Euro'luk teminat verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar Euro'luk kaynak toplayacak. 

Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.







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