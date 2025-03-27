AB'den, ABD'nin otomobile vergi kararına tepki

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyuyorum

27.03.2025 09:30:060
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AB'den, ABD'nin otomobile vergi kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ve açıklanması beklenen diğer önlemleri bir arada değerlendireceklerini, bunlara karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, ABD'nin ithal otomobil tarifeleri duyurusunun ardından açıklama yayımladı. "ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyuyorum" ifadesini kullanan von der Leyen, otomotiv endüstrisinin Atlantik'in her iki tarafında derinlemesine entegre tedarik zincirleri aracılığıyla inovasyonun, rekabet gücünün ve yüksek kaliteli istihdamın itici gücü olduğunu belirtti.

Von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğine, bunların AB ve ABD'deki işletmeler ile tüketiciler açısından kötü olduğuna işaret ederek, "Şimdi bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin ekonomik çıkarını korurken, müzakere yoluyla çözüm aramaya devam edeceklerini bildiren von der Leyen, "27 üye ülkeden oluşan güçlü bir topluluk olarak AB genelinde çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi ortak biçimde koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.





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