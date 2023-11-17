AB'den, atık ihracatı için yeni kurallar

Birlik, üye ülkelerin plastik atıklarını OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç etmesini yasaklayacak. Sorunlu atıkların AB dışına sevkiyatı da azaltılacak.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin atıklarını, düzgün biçimde işleyemeyen ülkelere ihraç etmelerine son verecek kurallarda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve atık yönetim kurallarının güncellenmesini içeren düzenleme konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, sorunlu atıkların AB dışına sevkiyatı azaltılacak.

Atık ihracat prosedür ve uygulamaları Birliğin döngüsel ekonomi hedeflerini yansıtacak şekilde güncellenecek. Atıkların uluslararası nakliyesinin insan sağlığına ve çevreye tehdit oluşturmaması sağlanacak.

AB'den üçüncü ülkelere atık ihracatı yapacakların sevkiyat, varış ve transit ülkelerine bildirimde bulunmaları ve bu ülkelerden yazılı onay almaları gerekecek.

AB ülkelerinin plastik atıklarını OECD üyesi olmayan ülkelere ihraç etmesi yasaklanacak. Söz konusu yasak, düzenleme yürürlüğe girdikten 2,5 yıl sonra uygulanacak.

AB'nin atık göndereceği dış ülkelerde bu atıkları işleyecek veya geri dönüştürecek tesisler bulunması ve bu tesislerin bağımsız kurumlarca denetlenmesi gerekecek.

AB'den belirli tehlikesiz atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere gönderilmesi için, söz konusu ülkede atıkları çevreye duyarlı bir şekilde işleyebilecek kapasite bulunması şartı gerekecek.

Söz konusu düzenleme, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin atık ihracatının yaklaşık yarısı atık yönetim kuralları olmayan veya zayıf olan OECD dışındaki ülkelere yapılıyordu. Yeni kurallar buna son vermeyi hedefliyor.