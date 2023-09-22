AB'den Intel'e 376 milyon euro para cezası

Avrupa Birliği (AB), ABD firması Intel'e çip piyasasında rekabet kurallarını ihlal ettiği için 376 milyon 360 bin avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Intel'e piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle "yeniden" para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Intel'in AB anti tröst kurallarını ihlal ederek rakiplerini ilgili pazardan dışlamaya yönelik uygulamalarda bulunduğu belirtilerek, para cezası kararının Intel'in 2002 ile 2006 yılları arasında bilgisayar üreticileri Hewlett Packard, Acer ve Lenovo'ya rakip firmaların merkezi işlemcilerini piyasaya sürmelerini geciktirmek ve satış kanallarını sınırlandırmak için yaptığı ödemeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

AB Komisyonu, 2009'da ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro ceza vermişti.

Intel bu cezaya karşı hukuki mücadele başlatmıştı

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, 2022’de Intel'e 13 yıl öncesinde 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme, Komisyon'un Intel'e yönelik para cezasına ilişkin incelemesinin eksik olduğu, firmanın uyguladığı indirimlerin rekabeti engelleyici etkilere sahip olup olmadığı konusunda gerekli yasal standartların yerine getirilmediğine karar vermişti.

AB Komisyon, yeni para cezasıyla söz konusu rekabet dosyası kapsamında değişiklikler yapmış oldu. AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.