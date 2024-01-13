ABD'li Citigroup, 20 bin kişiyi işten çıkaracak

Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.