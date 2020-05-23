ABD'li dev firma konkordato başvurusu yaptı

ABD'nin araç kiralama firmalarından Hertz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

23.05.2020 10:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'li dev firma konkordato başvurusu yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının seyahat sektöründeki ani ve dramatik etkilerinin şirketin gelirleri ile gelecekteki rezervasyonlarında ani bir düşüşe neden olduğu bildirildi.

Şirketin tüm zorunlu olmayan harcamalarının önüne geçmek ve likiditesi korumak amacıyla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, piyasadaki belirsizliğin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin ve ABD ile Kanada'daki bazı iştiraklerinin konkordato başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Hertz ve iştiraklerinin açık kalmaya ve müşterilerine hizmete devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, tüm programların her zamanki gibi süreceğinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarının ABD'deki konkordato başvurusuna dahil edilmediği kaydedildi.



Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor: Biletler internetten satılacak

YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor: Biletler internetten satılacak

Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Koç Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.