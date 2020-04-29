ABD’li ilaç devi koronavirüs aşısı için tarih verdi

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini ve aşının sonbahara kadar hazır olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda büyük ilaç firması, koronavirüs aşısı ve tedavisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Bu firmalardan biri olan Pfizer CEO’su Albert Bourla, acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlanabileceğini, daha geniş ölçekli dağıtımın ise 2020 sonunda yapılabileceğini açıkladı.

Wall Street Journal’a konuşan Bourla, “Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan Fox News’te yer alan haberde ise aşının güvenlik testlerinin sürdüğü ve ilk sonuçların Mayıs başında gelebileceği kaydedildi.