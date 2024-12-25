ABD'nin büyük bankaları Fed'e dava açtı

Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer aldı.

25.12.2024 09:30:430
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ABD'nin büyük bankaları Fed'e dava açtı

ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili ABD Merkez Bankası'na (Fed) dava açtı. Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer aldı.

Ohio Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı olmadığı, aksine bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı için önemli olduğu aktarıldı.

Dilekçede, bu kritik konuda, federal düzenlemelerin, Kongre'nin öngördüğü adil, şeffaf ve mantık kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği savunularak, mevcut stres testi sürecinin bu gereklilikleri karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

Fed, dün yaptığı açıklamada, gelişen yasal ortam ve idari hukuk çerçevesindeki değişiklikler nedeniyle, banka stres testlerinin şeffaflığını artırmak ve ortaya çıkan sermaye gerekliliklerinin oynaklığını azaltmak için önemli değişiklikler hakkında kamuoyu görüşü isteyeceğini duyurmuştu.

Fed, bankaları her yıl tabi tuttuğu stres testi ile değişen varsayımsal resesyon senaryosu altında büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini tahmin ederek, onların dayanıklılığını değerlendiriyor.

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