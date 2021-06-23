ABD’nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı

ABD’de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

23.06.2021 17:26:000
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ABD’nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021’in ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, Ocak-Mart 2021’de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8 genişleyerek 195,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 206,8 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD’de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi de 188,5 milyar dolardan 175,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH’ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,3’ten yüzde 3,6’ya yükseldi.

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