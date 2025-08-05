ABD'nin dış ticaret açığı 2023'ten bu yana en düşük seviyede

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda yüzde 16 azalışla 60,2 milyar dolara gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

5.08.2025 17:01:220
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ABD'nin dış ticaret açığı 2023'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 16 azalışla 60,2 milyar dolara indi.

Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 62,6 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'nin dış ticaret açığı, mayıs ayında 71,7 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 277,3 milyar dolara geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti. İthalat da aynı dönemde yüzde 3,7 azalışla 337,5 milyar dolara inerek Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Çin'e karşı mal ticareti açığı azaldı

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı haziranda bir önceki aya kıyasla 4,6 milyar dolar azalarak 9,4 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Meksika (16,3 milyar dolar), Vietnam (16,2 milyar dolar), Tayvan (12,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (9,5 milyar dolar), Japonya (5,7 milyar dolar), Güney Kore (5,5 milyar dolar), İrlanda (5,3 milyar dolar), Hindistan (5,3 milyar dolar), Almanya (4 milyar dolar), Malezya (3,1 milyar dolar), İtalya (1,6 milyar dolar), Kanada (1,3 milyar dolar), Fransa (700 milyon dolar), İsrail (100 milyon dolar) ve İsviçre (100 milyon dolardan az) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise Hollanda (6,2 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,4 milyar dolar), İngiltere (2,2 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Suudi Arabistan (300 milyon dolar), Singapur (200 milyon dolar) ve Belçika (100 milyon dolar) oldu.

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