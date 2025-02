ABD'nin en büyük 50 düşünce kuruluşuna 110 milyon dolarlık destek

ABD merkezli Quincy Enstitüsü, ülkedeki düşünce kuruluşlarının 2019-2023 arasında, ABD hükümeti ve yabancı devletlerden aldığı ekonomik desteğin boyutlarını ortaya çıkaran "Büyük Fikirler ve Büyük Para: Amerika'da Düşünce Kuruluşlarına Sağlanan Fonlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

İki cevaplı beş soruyla ölçeklendirilen raporda, ABD'deki en büyük 50 düşünce kuruluşuna beş puan üzerinden şeffaflık değerlemesi yapıldı.

Rapora göre, ülkedeki en büyük 50 düşünce kuruluşunun 9'u "tamamen şeffaf", 23'ü "kısmen şeffaf" ancak 18'i "tamamen şeffaf" değil.

Dünya çapında en çok bilinen ABD merkezli bu kuruluşlar, yabancı devletler, ABD hükümeti ve Pentagon'dan yüksek miktarlarda fon aldı.

Yabancı hükümetler, 2019-2023 arasında 50 düşünce kuruluşuna 110 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

BAE, en fazla fon sağlayan ülke

Söz konusu düşünce kuruluşlarına en fazla desteği veren ülkeler ise sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve Katar.

BAE, 16,7 milyon dolarlık destekle liste başı olurken, İngiltere 15,5 milyon dolarla ikinci, Katar ise 9,1 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Atlantic Council, Brookings Institution ve German Marshall Fund, 2019'dan bu yana yabancı hükümetlerden en fazla bağış alan kurumlar arasında yer aldı.

Bu kuruluşlara 2019-2023 arasında sırasıyla 20,8 milyon dolar, 17,1 milyon dolar ve 16,1 milyon dolar fon verildi.

Savunma şirketleri ve Pentagon dikkat çekiyor

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi de düşünce kuruluşlarına 34,7 milyon dolardan fazla kaynak sundu.

Söz konusu düşünce kuruluşlarına Northrop Grumman 5,6 milyon dolar, Lockheed Martin 2,6 milyon dolar ve Mitsubishi 2,1 milyon dolar fon sağladı.

Pentagon'un da pek çok düşünce kuruluşuna ciddi miktarlarda ekonomik destek vermesi dikkati çekti.

Pentagon'un en fazla bağış yaptığı düşünce kuruluşları, 10,2 milyon dolar ile Atlantic Council, 6,6 milyon dolar ile "Center for New American Security" ve 4,1 milyon dolar ile "Center for Strategic and International Studies" oldu.

ABD hükümeti de düşünce kuruluşlarına en az 1,49 milyar dolar fon verdi.

Söz konusu fonun 1,4 milyar doları, "hükümet için çalışan Rand Corporation'a" sağlandı.