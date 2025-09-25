ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

25.09.2025 16:53:340
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 arttı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde, ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,5'ten 2,6'ya çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3'lik artış kaydetmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Euro Bölgesi'nde kredi artışı hızlandı

Euro Bölgesi'nde kredi artışı hızlandı

Yorum Yaz