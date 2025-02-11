ABD'nin vergi muafiyetini kaldırması Türk çelik sektörünü etkiler mi?

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Yayan: Türk çelik sektörü için kısmi avantaj sağlayacak, ihracatın artmasına imkan verecek ancak eski seviyelere ulaşılması mümkün olmayacak.

11.02.2025 15:11:390
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ABD'nin vergi muafiyetini kaldırması Türk çelik sektörünü etkiler mi?

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD'nin bazı ülkelere yönelik uyguladığı yüzde 25'lik vergi muafiyetini kaldırmasının çelik sektöründe haksız rekabetin engellenebilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Söz konusu vergi uygulamasının bütün ülkeleri kapsıyor olmasının Türk çelik sektörü için kısmi avantaj sağlayacağını, ihracatın kademeli bir şekilde artmasına imkan vereceğini ancak eski ihracat seviyelerine ulaşılmasının mümkün olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

2018'den bu yana uygulanan yüzde 25'lik verginin Türkiye'nin üzerinden kaldırılması beklenirken, vergilerin eşitlenmesi yönünde iradenin ortaya çıktığını dile getiren Yayan, "Bazı ülkelere tanınan yüzde 25'lik vergi muafiyetinin kaldırılması haksız rekabetin engellenebilmesi açısından önemli bir adım." diye konuştu.

Söz konusu kararın ABD iç piyasasında "Section 232" soruşturması sonrasında ortaya çıktığına, özellikle yassı sıcak ürünlerde ton başına 1200 dolara kadar ulaşan fiyat farklılıklarına benzer marjların görüldüğüne işaret eden Yayan, kararın ABD'li çelik üreticilerine yatırımlarını yenileme, modernize etme ve hissedarlarına daha yüksek oranlarda kar payı dağıtma imkanı vermesinin beklendiğini söyledi.

Yüzde 25'lik vergiden sonra ABD'ye çelik ihracatı 287 bin tona geriledi

Yayan, 2018'de ABD tarafından uygulanmaya başlanan yüzde 25'lik vergi uygulamasının ardından Türkiye'nin ABD pazarını kaybettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vergi öncesi 2,4 milyon tona kadar çıkmış olan ihracat 100 bin ton seviyelerine kadar geriledi. Son olarak 2024'te ABD'ye yönelik çelik ürünleri ihracatımız 287 bin ton seviyesinin üzerine çıkmış olmakla birlikte 2000'li yılların çok gerisinde bulunuyor. Söz konusu vergi uygulamasının bütün ülkeleri kapsıyor olmasının Türk çelik sektörü için kısmi avantaj sağlayacağını, ihracatın kademeli bir şekilde artmasına imkan vereceği ancak eski ihracat seviyelerine ulaşılmasının mümkün olmayacağını değerlendiriyoruz."

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