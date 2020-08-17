"ABD'ye ihracatımızın artması sevindirici"

Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat 547 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. ABD’ye ihracat ise bu dönemde yüzde 13 oranında arttı.

AYLIK BAZDA EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Sektörün Temmuz ayı ihracatı ise 767,3 milyon dolar olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında bir artış göstererek hızla toparlanan sektörler arasında yerini aldı. Bu rakam, Türkiye’nin geçen ay gerçekleştirdiği toplam 15,12 milyar dolar ihracattan yüzde 5 pay alması anlamına geliyor. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat Temmuz ayı itibarı ile 375,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken 38,9 milyon dolar ile Romanya ikinci sırada, 37,8 milyon dolar ihracat ile Çin üçüncü sırada yer aldı.

DEĞİŞİME HIZLI UYUM SAĞLADIK

Ocak-Temmuz ayı rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Salgın sürecinin başından bu yana birlik olarak ihracatımızın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar üzerine yoğunlaştık ve bunların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Organize ettiğimiz Sanal Ticaret Heyetleri vasıtasıyla üyelerimizi pandemi döneminde yeni pazarlar ve müşteriler ile buluşturmaya devam ettik. Aldığımız bu hızlı aksiyon kriz dönemini fırsata çevirmemize vesile olarak fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın, müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini bizlere gösterdi. Diğer yandan, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatımız Temmuz’da yüzde 13 oranında arttı. Bu ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme. Bu zor günlerde İDDMİB bünyesindeki sektörlerimizin birçoğunun hızla çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını koruyucu tedbirlerini alarak, fabrikalarında üretime ara vermeden devam ettiğini, ihracat yapmak için daha fazla efor göstererek aralıksız çalıştığını gördük. Temmuz ayı itibariyle tüm sektörlerimiz yeni normal düzende ülkemiz geleceği için üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Her sektörden üyelerimiz ile yakın temasta ve iletişim halindeyiz. Üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda, ihracat taleplerinin arttığını ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde çoğalan ivme ile ihracatımızın artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sabır, sebat ve yüksek gayretlerimiz meyvelerini verecek, buna yürekten inanıyoruz.

Birlik olarak Ticaret Bakanlığımızın desteği ile düzenlediğimiz, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Mutfak sektörüne yönelik Meksika, Şili, Kolombiya Heyeti kapsamında 178, Metaller sektörüne yönelik Körfez Ülkeleri Heyeti kapsamında 184, yine Metaller sektörüne yönelik Özbekistan-Kazakistan Heyeti kapsamında 330 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgızistan’ın önde gelen firmalarından Frunze ile vip sanal heyetimiz kapsamında 16 Türk firmamızı buluşturduk. Ağustos ayında ise Latin Amerika ülkelerine yönelik olarak Armatür Valf Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayi sektöründe 22 Türk firmamız, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektöründe ise 31 firmamızın katılımları ile ikili iş görüşmesi organizasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Ekim ayında ise Metaller sektörüne yönelik 14 Türk firmamızın katılımı ile Hindistan, Pakistan, Afganistan Heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok yakında ilan edeceğimiz yeni heyet organizasyonlarımızın hazırlıklarını da sürdürüyoruz.

Değişen Dünya düzenine adapte olmak yetmiyor, bunu hızlı da yapmak icap ediyor. Yeni normalde değişen ihtiyaçlarımıza karşılık geleceğini düşündüğümüz projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de Sanal Fuarımız. Projemizin benzerlerinden farkı 365 gün açık stantlarımızla hizmet verecek bir fuar olması. Sektör firmalarımıza ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimiz ile firmalarımız ürünlerini tüm sene online olarak sergileyip, pazarlama imkanı bulacaklar. Bizler de onlar için dünyanın her bir yanından ziyaretçi gelmesi için aralıksız çaba ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Salgın sürecinin en başından beri Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Meksika, Şili, Kolombiya, Polonya, Singapur, Malezya, Macaristan olmak üzere 14 farklı ülkeden 17 Ticaret Müşavirimiz ve 2 Büyükelçimizin katılımları ile webinarlar düzenleyerek üyelerimizin son dakika gelişmelerinden haberdar olmalarını sağladık.

Şartlar ne olursa olsun, son 16 yıldır olduğu gibi bu yılda İMMİB Endüstriyel Tasarım yarışmalarımızı tertip ediyoruz. Öğrenci ve profesyonel tasarımcılarımız yarışmamıza bu yıl metalden mamul ürünler, plastikten mamul ürünler ve elektrikli küçük aletler olmak üzere toplam 3 farklı kategoride “COVİD 19 Küresel Salgına Karşı Yenilikçi Ürünler” ana konsepti altında katılım gösterebilecekler. Projeleri heyecanla bekliyoruz.” dedi.