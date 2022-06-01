Abramoviç, AB yaptırımını dava etti

Rus oligark Roman Abramoviç, Avrupa Birliği'nin martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.

1.06.2022 09:23:000
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Abramoviç, AB yaptırımını dava etti

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti. AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

Rus liderle olan bağlantının Abramoviç'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2,5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

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