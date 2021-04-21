AÇEV, 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturacak

AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek platformunu (www.okuyanbirgelecek.org) ziyaret eden çocuklar ünlü sanatçıların sesinden kitapları dinlerken ebeveynler de çocuklarının dil ve zihinsel gelişimine destek olacak kitaplara ulaşabiliyor. Platform üzerinden bir bağış hareketi de başlatan AÇEV, evlerinde kitap olmayan 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor. Fazıl Say’ın müzikleriyle destek olduğu projede çocuk kitaplarına Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Fatih Türkmenoğlu, Genco Erkal, Selçuk Yöntem, Songül Öden ve Yekta Kopan ses veriyor. AÇEV, daha fazla aileye ilham vermek ve daha büyük bir toplumsal etki yaratmak hedefiyle oluşturduğu Okuyan Bir Gelecek platformunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocuklara armağan ediyor.

AÇEV’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sunmaktan ve Vakıf’ın misyonunu devam ettirmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten AÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay şunları söyledi:

“Özyeğin ailesi ve FİBA Grubu olarak tüm sosyal yatırımlarımızda ‘En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır’ ilkesinden hareket ediyoruz. AÇEV, Hüsnü Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi; hepsi eğitim odaklı. Ama AÇEV’in bunlar arasında çok önemli bir yeri var. Çünkü erken çocuklukta eğitimin temellerinin sağlam atılması için çalışıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün bu alanda ilk akla gelen kurumlardan olmak gerçekten çok gurur verici. Ben de kuruluşundan bu yana AÇEV’in çalışmalarının içindeyim, hayatımın çok önemli bir bölümünde AÇEV vardı. Bir anlamda birlikte büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Vakfın çalışmalarını hep çok anlamlı ve değerli buldum ama anne olduktan sonra önemini daha iyi anladım. Çocuklar bu dönemde ne verirseniz alıyor, geliştirerek size yansıtıyor. Dil gelişimi gibi temel yetkinliklerin geliştirilmesi, çocuklarımızın geleceği için tartışmasız öneme sahip. Dil gelişimi için de onları mümkün olduğu kadar erken kitaplarla tanıştırmak gerekiyor.”

Binlerce çocuğun evine ilk kez kitap girecek

5 yıl önce Okuyan Bir Gelecek hedefiyle yola çıktıklarını belirten Özyeğin Oktay, “Bugün ise projemizi dijital bir platforma taşıyarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu platform sayesinde hedefimiz, 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmak. Böylece belki de binlerce çocuğun evine ilk kez kitap girecek. Bir çocuğun bile kitapla buluştuğunu, kitapların dünyasına girdiğini düşünmek bizi çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanımızı paylaşan ve Okuyan Bir Gelecek hayalimize ortak olacak herkesin ve tüm kurumların desteklerini bekliyoruz. 23 Nisan gibi önemli bir günde tüm çocuklara böyle anlamlı bir armağan verebildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Okuyan Bir Gelecek platformu, 16 adet yayınevi, 42 yazar, 41 çizerin desteği ile Kidega ve İhtiyaç Haritası’nın çözüm ortaklığıyla hayata geçiriliyor. Kitaplar, Kidega kitap satış platformu üzerinden temin edilerek İhtiyaç Haritası aracılığı ile belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, projenin ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

Fazıl Say projeye besteleriyle ve klasik eserleri yorumlayarak destek verdi



Proje için kendi bestelerini ve klasik eserleri yorumlayan; aynı zamanda ünlü isimlerin projeye destek için bir araya getirilmesine büyük emek veren Fazıl Say ise projeyle ilgili şunları söyledi:

“Ankara’da edebiyatla içli dışlı bir ailede büyüyen bir çocuk olarak, kitapların zihinsel ve entelektüel gelişim için ne kadar önemli olduğunu, bir çocuğun dünyasını anlamada ve anlatmada kelimelerin önemini çok iyi biliyorum. Erken yaşlardaki çocuklar için dil gelişimi çok önemli bir konu fakat benim çocukluğumda yakaladığım şans, her aile için mümkün olmuyor. Maalesef bazı ailelerin dil gelişimine katkı sağlayacak materyallere erişimi oldukça kısıtlı. Bazı ailelerde ise, erişim mümkün olsa da, gelişimde kitapların yeri iyi bilinmiyor. Bu sebeple bu alanda yapılacak her çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum ve elimden gelen desteği vermeye gayret ediyorum. Bence Okuyan Bir Gelecek platformu da yalnızca çocukların değil, ailelerin de kitaplarla ilgili farkındalığını artırması açısından önem taşıyor. Bu projenin müziklerini üstlenmek benim için de hem heyecan hem mutluluk verici oldu. Hem kendi bestelerimle hem de bazı klasikleri yorumlayarak projeye destek verdim. Bu sayede edebiyatı ve müziği birleştirdik; çocukları sanatın renkli ve zengin dünyasıyla buluşturduk.”

Pandemide evde eğitimi destekleyecek materyal ihtiyacı arttı



Bilimsel araştırmalar yüksek sosyoekonomik düzeyden ailelerde yetişen çocukların 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon kelime duyduklarını, oysa düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocukların sadece 13 milyon kelime duyduklarını gösteriyor. Türkiye’nin 2018 PISA sonuçlarına göre, sosyoekonomik olarak en üst yüzde 25’lik dilimde yer alan öğrencilerin ortalama okuma puanı 513 iken en alt yüzde 25’lik dilimdekilerin 437. Aradaki fark büyük oranda erken çocukluk döneminden başlayan bu eşitsizlikten kaynaklanıyor.

Aradaki 32 milyon kelimelik farkı kapatabilmek için çocukları küçük yaşlardan itibaren kitaplar aracılığıyla yeni kelimeler ve kavramlarla tanıştırmak büyük önem taşıdığını belirten AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı projeyle ilgili şunları söyledi:

“Kitap okuma ile ilgili bilimsel araştırmaların önemli bulgularına rağmen, ülkemize baktığımızda maalesef 5-6 yaş çocuklarının yüzde 71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı ya da resimli kitap bulunuyor. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi maalesef bu eşitsizlikleri daha da derinleştirme riskine sahip. Salgın öncesinde de birçok araştırma, gelir ve eğitim düzeyi azaldıkça ebeveynlerin çocuklarını desteklemeye yönelik bilgi ve becerileri ile ev ortamındaki öğrenme materyallerinin miktarının azaldığını bizlere söylüyordu. Ancak salgın nedeniyle okul ve mahalle ortamında sunulan imkanlardan mahrum kalan çocuklar, ev ortamında olan kaynaklarla sınırlı kaldı. Salgın bu nedenle hane ortamlarını destekleme konusunda bize yön verdi ve cesaretlendirdi. Okuyan Bir Gelecek platformunu ile erken yaşlarda olumsuz şartlarda yaşayan çocukların daha avantajlı olan akranlarından geri kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Bunu iki şekilde yapıyoruz: Birincisi, platformda okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni kelimeler öğreniyor; her kitaba özel hazırladığımız oyun ve etkinlik önerileriyle ebeveyn çocuk etkileşimi de artıyor. İkincisi, proje kapsamında hazırlanan kitler bağışçıların destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Herkesin bütçesi ve imkanları doğrultusunda katkıda bulunabileceği bir seçenek var, yeter ki hayallerimize ortak olun. Gelin, birlikte Okuyan Bir Gelecek inşa edelim.”

Bir çocuğu kitaplarla buluşturmak için 120 lira bağış yeterli



Çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan sette AÇEV’in erken çocukluk uzmanları tarafından seçilen 5 resimli hikaye kitabı, kitap etkinlik yönergeleri, 1 çocuk dergisi, 1 resim defteri ve kuru boya seti yer alıyor. Kitaplar, Kidega kitap satış platformu üzerinden satın alınarak 120 TL’lik setler oluşturuluyor. 3747’ye SMS göndererek ya da FonZip üzerinden istenilen miktarda bağış yaparak, daha çok çocuğun projeden faydalanmasına destek olunabiliyor.

Kitap okuma videoları

Beren Saat / İnek Möli Asla Unutmaz: https://okuyanbirgelecek.acev.org/inek-moli-asla-unutmaz

Cem Yılmaz / Elmer: https://okuyanbirgelecek.acev.org/elmer

Demet Evgar / Kocaman Küçük Deniz: https://okuyanbirgelecek.acev.org/kocaman-kucuk-deniz

Fatih Türkmenoğlu / Okula Başlarken: https://okuyanbirgelecek.acev.org/okula-baslarken

Genco Erkal / Sihirli Kelimeler: https://okuyanbirgelecek.acev.org/sihirli-kelimeler

Selçuk Yöntem / Hadi Uç: https://okuyanbirgelecek.acev.org/hadi-uc

Songül Öden / Victor’un Balkabakları: https://okuyanbirgelecek.acev.org/victor-un-balkabaklari

Yekta Kopan / Oyuncaklarını Kıran Çocuk: https://okuyanbirgelecek.acev.org/oyuncaklarini-kiran-cocuk

Ayfer Gürdal Ünal / Arkadaşım Yılmaz: https://okuyanbirgelecek.acev.org/arkadasim-yilmaz

Bahar Eriş / Terzikuşu’na Ne Olmuş?: https://okuyanbirgelecek.acev.org/terzikusu-na-ne-olmus

Gülçin Alpöge / Şaşkın: https://okuyanbirgelecek.acev.org/saskin

Sevda Mustafaoğlu / Kendini Arayan Ornitorenk: https://okuyanbirgelecek.acev.org/kendini-arayan-ornitorenk